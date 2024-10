Affaire des chèques du Trésor volés : un transitaire paie une caution d'un demi-milliard de F Cfa pour échapper à la prison

L'affaire dite de mafia des chèques du Trésor falsifiés et importations non déclarées n'a pas encore livré tous ses secrets. Depuis l'éclatement de cette affaire, de nombreux transitaires impliqués dans la mafia passent à la caisse, en remboursant au Trésor les sommes volées. Mais, le préjudice douanier en cours d'évaluation, estimé à 8 milliards de F cfa, risque de les envoyer tous en prison.L'Observateur qui donne l'information, renseigne que le célèbre transitaire Malle Seck a recouvré la liberté provisoire après avoir cautionné un montant de 500 millions F Cfa. Ce, suite à son arrestation dans l'enquête sur les vols et falsification des chèques du Trésor.Son collègue, A.B.Ndiaye est toujours détenu en prison, même s'il a épongé la somme de 578 millions de F Cfa représentant le chèque litigieux qu'il avait déposé au bureau du Trésor du Port sud, à cause de son contentieux avec les Douanes lié à des taxes d'importations, d'exportations, de dépôts...Présenté comme le cerveau présumé, M. Kane doit cautionner un milliard F Cfa pour bénéficier d'une liberté provisoire. Il est poursuivi par les Douanes auprès du juge en charge du dossier, pour bénéficier d'une liberté provisoire.Des sources proches de l'enquête qui se sont confiées au journal, révèlent que le scandale a été récemment découvert par les services du Trésor. C'est au niveau du bureau du Trésor Dakar Port Sud, renseignent les mêmes sources, qu'un chèque de 578 millions de F Cfa avait été déposé par une Maison de Transit."La procédure est simple. Les Transitaires viennent déposer leur chèque au niveau du Bureau du Trésor Port Sud pour enlever leurs marchandises. Et dès la réception du chèque, nous délivrons une quittance après les vérifications d'usage. Et le transitaire peut procéder directement à la récupération de son conteneur après s'être acquitté de certaines taxes. Mais, c'est le lendemain que le Trésor qui a reçu les copies des chèques, a procédé aux vérifications approfondies et a découvert un chèque de 578 millions de F Cfa parmi les chèques incriminés. Aussitôt après la découverte, le transitaire en question a été interpellé", ont expliqué les sources du journal.Qui ont souligné que : "le Bureau du Trésor Dakar Port Sud reçoit environ 2 000 chèques par jour, soit 4 à 5 milliards de F Cfa de recette journalières".