Mafia autour des chèques du Trésor : trois nouvelles arrestations

L'affaire dite de mafia des Chèques du Trésor falsifiés et importations non déclarées n'a pas encore livré tous ses secrets. La Division des investigations criminelles (Dic) a procédé à trois nouvelles arrestations, selon Libération.



Dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la plainte du payeur général, trois personnes avaient été interpellées et auditionnées. Il s'agit du gérant de "Touba Transit "Mallé Seck, une dame répondant au nom de Rama et un fonctionnaire du Trésor Public nommé Mansour Kane.



En fin septembre dernier, Libération avait révélé que la Douane a découvert une vaste affaire de fraude dans laquelle le Trésor public a perdu 8 milliards de Fcfa.