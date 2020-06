Affaire des faux billets : Thioune Seck à nouveau devant la Cour d'appel ce lundi

Le dossier de l’artiste chanteur, Thione Ballago Seck, sera à nouveau appelé ce lundi 15 juin 2020, devant la barre de la Cour d’appel de Dakar pour plaidoirie. L’affaire sera certainement jugée ce jour car ne pouvant plus faire l’objet de renvoi.



Poursuivi pour "association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie", Thione Seck et son présumé complice, le malien Alaye Djité avaient été relaxés en première instance. Le tribunal correctionnel de Dakar avait soutenu que la procédure était nulle. Mais le parquet avait fait appel pour que l’affaire soit rejugée.



Pour rappel, le juge Maguette Diop avait ordonné, le 23 mai 2019, devant le tribunal correctionnel de Dakar, la libération du chanteur Thione Ballago Seck et de son acolyte malien Alaye Djité, arrêtés depuis mai 2015 dans l’affaire de blanchiment d’argent. Pour le magistrat, les mis en cause n’ont pas été assistés par un avocat dès leur interpellation. Ainsi, en brandissant le règlement n°5 de l'UEMOA, relatif à la présence d’un avocat dès l’interpellation, il renvoie le ministère public à mieux se pourvoir.