Affaire des faux billets saisis à Keur Massar: les aveux du "marabout", cerveau de la bande

Les membres de la bande arrêtée dans l’affaire des faux billets de banque saisis à Keur Massar sont passés aux aveux. Adama Ndiaye qui se dit « marabout » et cerveau de la mafia, a confié aux gendarmes qu’il remettait à ses clients qui viennent solliciter des prières pour avoir de l’argent, des faux billets en devise.



« J’ai des clients qui viennent solliciter des prières pour avoir de l’argent et je leur faisait croire que j’étais capable de le multiplier. Ils me remettaient de vrais billets… », a-t-il déclaré.



En contrepartie, a-t-il lâché, il leurs remettaient des faux billets en devise, leurs faisant croire que ses djinns ont agi. Dès que ces derniers se rendent compte qu’ils ont été dupés, le « marabout » se victimisait et créait vite un scandale poussant ses victimes à rebrousser chemin pour, a-t-il raconté, ne pas être « mêlé dans ce genre d’histoire ».



D’où viennent les billets en cause ? Le mis en cause de révéler aux enquêteurs que c’est le nommé Adama Ba qui est son fournisseur. Précisant l’avoir connu à travers Djibril Ngom.



Interrogé, Djibril Ngom alias Serigne Djily a prétendu n'être qu'un intermédiaire. Adama Bâ, pour sa part, a minimisé son rôle dans cette affaire en se défaussant sur le Camerounais Georges Abena Zang qui sera intercepté à son tour.



Les premiers résultats de l’enquête ont montré qu’Adama Ndiaye, et Adama Ba avaient fait des investissements importants dans l’immobilier. Le premier cité s'apprêtait à acheter une voiture à 6 millions Fcfa.



Présentés au juge du premier cabinet du Tribunal de Pikine-Guédiawaye, mardi 13 juillet, les mis en cause notamment Daouda Fall, Djibril Ngom, Georges Abena Zang et Adama Ndiaye qui se dit "marabout" ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.