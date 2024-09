Affaire des marchés de l’ONAS : la Section de recherche se saisit du dossier

Comme annoncé par le ministre de la Justice lors du vote de la loi supprimant le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), l'affaire concernant les marchés de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) progresse.



Selon les informations de Libération, le dossier est désormais entre les mains de la Section de recherches de la gendarmerie.



L’affaire des marchés de l’Office national de l’assainissement du Sénégal, a été abordée à plusieurs reprises par des députés de Benoo Bokk Yakkar (Bby) lors de la plénière. Le ministre de la Justice a annoncé que la lumière sera faite et demande aux gendarmes une enquête exhaustive concernant l’affaire de l’ONAS.



Face aux députés de la 14e législature, le garde des Sceaux a affirmé qu’« une enquête a été ordonnée suivant mes instructions. Je vous donne ma parole que ce sera sur l’ensemble des faits allégués et que la lumière sera faite ».



Il a cependant dans son soit-transmis, « appelé les gendarmes à une enquête exhaustive sur l’ensemble des faits allégués par les différentes parties », rapporte le journal Libération.



Pour rappel, le député non inscrit Thierno Alassane Sall à travers un long mémorandum était revenu sur cette affaire largement sur cette affaire en déclarant qu’« entre Dr Cheikh Tidiane Dieye et Dr Cheikh Dieng quelqu'un ne disait pas la vérité aux Sénégalais. »



Le leader de la « République des valeurs » avait saisi le procureur de la République en portant plainte contre X pour corruption, concussion et toutes autres qualifications qui pourrait ressortir de l’enquête.



L’affaire est désormais confiée aux redoutables enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie.