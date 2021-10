Affaire des passeports diplomatiques : le ministre Aissata Tall Sall sort de son mutisme

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s’est prononcée pour la première fois sur l’affaire du trafic présumé des passeports diplomatiques dans laquelle des députés de la mouvance présidentielle ont été cités. Aissata Tall Sall a déclaré n’avoir jamais vu de passeports trafiqués avant de révéler les raisons de son silence observé depuis le début de cette affaire.



« Cette affaire-là, je l’ai apprise comme tous les Sénégalais l’ont apprise. Je suis un ministre de la République. Une République dans laquelle, l’état de droit est une réalité », a d’emblée précisé Aissata Tal Sall.



Donnant les raisons de son silence, la ministre de déclarer : « Moi, ministre de la République, il y a deux séparations des pouvoirs et le secret de l’enquête qui m’empêchent de me prononcer sur cette affaire ».



Elle a expliqué : « Première séparation des pouvoirs : entre l’exécutif et le législatif puisque cette affaire serait partie de l’Assemblée nationale. Or, il y a une séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif qui fait que moi, je ne peux pas me prononcer sur une affaire.



« Deuxième séparation des pouvoirs : entre l’exécutif et le judiciaire. Au Sénégal, un ministre de la République quelle que puisse être sa puissance et même son omnipotence, ne peut pas aller dans un dossier judiciaire pour savoir ce qu’il s’y passe réellement;



« Troisième obstacle, c’est le secret de l’enquête. Quand une affaire est à l’enquête, qui peut en parler ? Même s’il en a connaissance, il n’a pas le droit de le révéler si cette affaire s’est terminée. D’une manière ou d’une autre, que les responsabilités soient situées, à partir de ce moment, tout le monde saura, l’opinion sera édifiée parce qu’on est dans cette affaire, dans la transparence la plus absolue ».



Aissata Tall Sall s’est prononcée en marge d’une rencontre avec les journalistes sur le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité au Sénégal en Afrique qui se tiendra en décembre prochain.