Affaire des policiers blessés à Thiaroye : O. Gningue et son frère placés sous mandat de dépôt

O.Gningue et son frère Abdou Khadre, arrêtés suite à l’affrontement entre policiers de Thiaroye et la famille Gningue vendredi dernier, en plein couvre-feu, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils comparaîtront les 13 et 14 mai prochains.Le récalcitrant au couvre-feu, O. Gningue, 17 ans, qui est à l’origine du problème, sera devant le juge du Tribunal pour mineurs le 13 mai. Quant à son grand frère, lui, fera face au juge des Flagrants délits le lendemain.Le procureur de Pikine, en charge de l’affaire, s’est basé sur le procès-verbal des policiers pour les placer sous mandat de dépôt. Les enquêteurs ont soutenu avoir été agressés par les membres de la famille Gningue au point que deux d’entre eux s’en sont sortis avec des blessures.L’avocat de la famille Gningue et président d’Amnesty Sénégal, Me Amadou Sall, parle d’une situation illégale. « On note deux membres, d’une famille qui a été victime de violences policières, et malgré tout le procureur a pris parti pour les agents des forces de sécurité et de défense », peste la robe noire.