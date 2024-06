Affaire du Sénégalais violenté dans une usine : trois individus dont deux Chinois placés en garde à vue

Deux Chinois de l’entreprise « Diwaan », implantée à Darou Khoudoss (Thiès) et un Sénégalais ont été arrêtés puis placés en garde à vue. Ils ont été interpelés suite à la vidéo devenue virale dans laquelle on aperçoit un employé de nationalité sénégalaise violenté.



Ce dernier, selon Libération, est un chauffeur qui avait des bisbilles avec la direction qui l’avait mis à pied. Une décision qu’il a attaquée devant le Tribunal. Convoqué hier mardi, il s’est vu proposer une somme d’argent et un document à signer dans lequel il quittait l’entreprise tout en mettant fin aux procédures déclenchées contre la direction. Ce qu’il a refusé. Un acte de trop que ses employeurs n’ont pas supporté. Ils ont décidé de lui régler ses comptes en le torturant.



Les deux Chinois visibles dans la vidéo et le Sénégalais sont en garde à vue à la gendarmerie de Mboro.