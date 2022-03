Affaire du bateau d'urée détourné : convoqué, un proche de la transitaire écrouée, pose un lapin au juge

L’affaire du scandale du bateau d’urée détourné et dont la principale accusée, la transitaire Ndèye Nancy Niang, directrice de la société Transcontinentale Transit (Tct), est écrouée, suit son cours. Atoumane Sy, qui se disait être le représentant de la société « Hacko » au Sénégal, l’autre entreprise incriminée, a été convoqué par le juge du deuxième cabinet. Mais, selon Libération, il a fait faux bond au magistrat.



En effet, tous les documents que le mis en cause a produits sont faux, de même que les prétendus contrats d’achat de l’urée qui a été bradée sur le territoire national. Convoqué en même temps que la principale accusée placée sous mandat de dépôt, Atoumane Sy n’a pas comparu.



Le journal informe que ce n’est pas la première fois pour le sieur Sy. Actif sur l’axe Bamako-Dakar-Conakry, il apparaît dans les sales affaires au Sénégal. Courant 2014, il était cité dans l’affaire des 20 millions de dollars appartenant à la Guinée et saisis à Dakar par la Douane Sénégalaise.