Affaire du bébé abandonné à Kolda: la mère de l'enfant revient à la maternité sous la pression familiale

Fin de cavale pour la jeune femme qui avait abandonné son nouveau-né dans la salle de surveillance de la maternité du centre de santé de Kolda, quelques heures après son accouchement. Portée disparue depuis dimanche dernier, elle est revenue sur les lieux dans la soirée du mercredi 11 novembre 2026, aux environs de 18 heures.



Joint par téléphone, le coordonnateur régional des services de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), Ansou Boroco Mané, a expliqué que la jeune femme a été démasquée par ses propres proches, avant d’être contrainte de retourner à la maternité.



Selon ses explications, tout est parti d'une proposition d'adoption adressée à l'une de ses tantes résidant dans la région de Thiès. La jeune femme lui aurait proposé de recueillir le nouveau-né. Intriguée par cette démarche, la tante a alors contacté des membres de la famille pour vérifier si sa nièce venait effectivement d'accoucher.



C’est ainsi que les proches ont découvert qu’elle avait récemment donné naissance à un enfant, alors qu’elle avait pris soin de dissimuler sa grossesse et son accouchement à sa famille. Confrontée par ses parents, la jeune femme a fini par passer aux aveux et a été ramenée au centre de santé de Kolda.



Elle s’y trouve actuellement pour poursuivre ses soins postnataux, en attendant les suites judiciaires de cette affaire.



S’agissant des raisons qui l’auraient poussée à abandonner son bébé, la jeune femme aurait confié craindre la réaction de son père, d’autant qu’elle avait déjà un premier enfant encore en bas âge.



L’affaire, qui avait suscité une vive émotion à Kolda, connaît ainsi un nouveau rebondissement avec le retour de la mère auprès de son nouveau-né.