El Hierro: Deux pirogues arrivées ce mercredi avec 129 Sénégalais dont 9 mineurs

Selon l'agence de presse EFE, deux pirogues transportant au total 129 ressortissants d'origine sénégalaise sont arrivées mercredi au port de La Restinga, situé sur l'île canarienne d'El Hierro.



Ce groupe de migrants comprend « une femme et neuf mineurs », marquant une nouvelle arrivée sur cette route migratoire.



Sur le premier bateau, 68 personnes ont débarqué au port de La Restinga. Un second convoi, comportant 61 migrants, a été sauvé « à bord d'un navire de secours maritime ».



Sur place, la situation sanitaire et physique des arrivants a nécessité l'intervention immédiate des équipes d'urgence de l'île. Les témoignages rapportés par EFE indiquent que « certains sont en fauteuil roulant, tandis que d'autres marchent avec l'aide des équipes de secours » lors de leur débarquement sur les quais.



Selon l'agence de presse EFE, deux pirogues transportant au total 129 ressortissants d'origine sénégalaise sont arrivées mercredi au port de La Restinga, situé sur l'île canarienne d'El Hierro. Ce groupe de migrants comprend « une femme et neuf mineurs », marquant une nouvelle arrivée sur cette route migratoire.



Sur le premier bateau, 68 personnes ont débarqué au port de La Restinga. Un second convoi, comportant 61 migrants, a été sauvé « à bord d'un navire de secours maritime ».



Sur place, la situation sanitaire et physique des arrivants a nécessité l'intervention immédiate des équipes d'urgence de l'île. Les témoignages rapportés par EFE indiquent que « certains sont en fauteuil roulant, tandis que d'autres marchent avec l'aide des équipes de secours » lors de leur débarquement sur les quais.