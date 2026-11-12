SENEGAL - POLITIQUE : Le secret et le spectacle (Par Babacar Justin Ndiaye)

Abstraction faite de la véracité ou non des déclarations dégoulinantes de révélations de Cheikh Yérim Seck – je ne peux ni confirmer ni infirmer ; encore moins conforter ou effriter de telles informations – l’Histoire enseigne que la politique et le secret ne sont guère antinomiques. Bien au contraire !



L’expression « dessous de cartes » est, à cet égard, lourde de sens et débordante de substances.



Dans la démocratie adulte du Sénégal, la carte (électorale) est un élément archi-visible du spectacle politique aux mains des citoyens ; tandis que les dessous de cartes restent l’apanage de ceux qui, dans l’ombre, pacifient et stabilisent le pays.



Ce fut, c’est et ce sera toujours ainsi. Preuve que les contacts secrets ne sont ni ruineux pour la démocratie ni scandaleux pour la bonne gouvernance.



La tradition est ancrée et les pratiques sont rodées



Durant la première décennie de l’indépendance, le Président Senghor a établi des contacts secrets avec les leaders du Parti du Renouveau Africain (PRA-Sénégal) pour élargir son gouvernement via un émissaire dont l’identité surprenante a bien montré la nécessité de verrouiller l’affaire : le Général Jean-Alfred Diallo, chef d’État-major général des Armées de l’époque.



Le succès de cette démarche souterraine avait permis la nomination des Ministres Assane Seck, Abdoulaye Ly, Diaraf Diouf et Amadou Moktar Mbow. Précisément, ce dernier fut l’interlocuteur de l’émissaire vraiment spécial du Président Léopold Sédar Senghor.



On n’enregistra ni levée de boucliers ni cris d’orfraie dans les rangs de la majorité d’alors.



Peu de temps après, des contacts secrets eurent lieu, à Bamako, avec Majmouth Diop, un des chefs historiques du PAI, dans le but de favoriser son retour au Sénégal.



Certes l’initiative n’était pas exempte d’arrière-pensées politiques, mais le Président Senghor avait aussi le souci hautement humain d’abréger la durée et les rigueurs de l’exil d’un grand et nationaliste compatriote.



Car l’exil n’est jamais doré ; même dans un château en Espagne ou dans un manoir à Marrakech. Même mélancolie dans une résidence princière au Qatar.



Plus près de nous dans le temps, Famara Ibrahima Sagna (grand homme d’État et dépositaire de la large confiance du Président Abdou Diouf) avait, en sa qualité de Ministre de l’Intérieur, rencontré plusieurs fois Maitre Abdoulaye Wade dans le plus grand secret.



L’un des compagnons de longue date du fondateur du PDS peut témoigner d’un rendez-vous nocturne dans une maison sur le chemin de l’aéroport où l’ancien Ministre de l’Intérieur arrive au volant de sa voiture personnelle sans escorte policière.



Je me suis laissé dire que le savoir-faire et la densité du réseau de Famara Ibrahima Sagna étaient tels que son collègue français de l’époque, Pierre Joxe, lui signalait les vols-retours d’Abdoulaye Wade depuis Roissy-Charles de Gaulle.



Toujours sous l’ère Abdou Diouf et sous le régime d’Abdoulaye Wade, des émissaires officiels comme officieux ont rencontré secrètement des représentants du MFDC, au Sénégal et à l’Étranger.



Pourtant, au vu de la Constitution, tout contact avec les chefs d’un Parti politique lourdement armé et désireux de démanteler le territoire national, est passible des plus élevées rigueurs de la loi. À l’exception notable de la presse qui, sous tous les cieux, croise, filme et interviewe tous les belligérants des conflits.



Cependant, la politique étant la continuation de la guerre par d’autres moyens (Clausewitz et Mao dixit), c’est bien très logique que le rapport de forces dans la forêt verte de Casamance – batailles entre militaires et maquisards – se transpose autour du tapis…vert.



Moralité : la politique ne se fait pas exclusivement dans l’arène des gladiateurs mais elle se déroule également dans des lieux plus aseptisés et moins exposés aux regards des militants enflammés voire fanatiques et des journalistes curieux, en empruntant souvent des voies non rectilignes comme les dédales sinueux et secrets des arrangements dynamiques.



Aimé Césaire est catégorique : « Le plus court chemin vers l’avenir passe par le passé ». La jeune génération de femmes et d’hommes politiques doit se convaincre que les conversations secrètes aux vertus pacificatrices sont préférables aux confrontations meurtrières.



Ce sera la meilleure façon de féconder et de fortifier le génie sénégalais. Ce génie qui éloigne encore le Sénégal du périmètre des pays en feu sur le continent.