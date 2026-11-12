Ziguinchor : 17 présumés passeurs interpellés dans une opération contre l’émigration irrégulière

Les forces de sécurité ont interpellé une vingtaine de personnes, dont 17 présumés passeurs, lors d’une opération menée les 8 et 9 à Ziguinchor. L’intervention a également permis de saisir trois pirogues, cinq moteurs hors-bord, du carburant, des GPS et d’importantes provisions destinées à organiser des traversées clandestines vers l’Europe.



Selon le colonel Abdoulaye Sabourie Ndiaye, commandant de la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, cette opération a été menée par les éléments de la section de recherches, appuyés par les escadrons de surveillance et d’intervention ainsi que la section environnement, à la suite de l’exploitation d’un renseignement.



Les trois embarcations interceptées avaient des itinéraires distincts. La première devait rallier la Gambie, la deuxième Tiaroye, où des candidats à l’émigration étaient en attente, tandis que la troisième devait rejoindre directement l’Espagne.



Le commandant de la Légion de gendarmerie souligne que cette intervention traduit la détermination des forces de sécurité à freiner les départs clandestins et à démanteler les réseaux impliqués dans ces traversées maritimes à haut risque. Il a également salué l’appui des autorités judiciaires et administratives dans la réussite de l’opération