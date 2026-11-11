Drame migratoire de Lompoul : le Front pour la défense de la République accuse le pouvoir en place d «'incompétence »

Le Front pour la défense de la République dénonce la gestion du pays par le régime en place après le chavirement d’une pirogue au large de Lompoul. Le rassemblement politique évoque un bilan de 42 corps repêchés et déplore le sort incertain de plusieurs autres candidats à l’émigration clandestine. Pour le mouvement, cette tragédie met en lumière le désespoir d’une jeunesse privée de perspectives d'avenir au Sénégal. L’organisation établit un lien direct entre ce drame et la conduite des affaires publiques, accusant les autorités d’incompétence, d’irresponsabilité et d’insouciance.



« Le pays mesure, stupéfait, l’ampleur du desastre. Des pans entiers de ses forces vives pensent que leur avenir ne peut se construire qu’ailleurs. Cette tragédie rappelle combien la conduite des affaires publiques, le choix des dirigeants et l’état de l’économie pèsent sur le destin collectif, au point que des jeunes, à qui la vie devrait ouvrir les bras, préfèrent risquer la mort plutôt que de rester. Le drame n’est pas nouveau. Il est pourtant plus insupportable encore au moment où PASTEF et KIRAAY, après avoir accédé au pouvoir à travers des propositions farfelues et irréalistes sur les problèmes de la jeunesse, ferment aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, par des débats stériles, toute perspective de sortie rapide de la crise dans laquelle ils ont plongé le pays, affichant ainsi leur peu de respect pour les Sénégalais », indique le communiqué de l'organisation.



Après la présentation des condoléances aux familles endeuillées, les responsables du Front pour la défense de la République invitent les acteurs politiques et sociaux à l'union. « Il n’est pas de destin clos, pas d’avenir emmuré. Avec le FDR, cette jeunesse peut tourner son énergie vers la construction nationale et se défaire des faussaires qui, en deux ans de pouvoir, ont révélé leur boulimie, leur incompétence, leur irresponsabilité et leur insouciance. Jeunes du Sénégal, votre destin est entre vos mains. Par l’effort, la rigueur et le travail, vous pouvez et devez accéder au meilleur, ici, dans votre pays. Sur ce chemin, le FDR s’engage à être en première ligne.



Le FDR appelle l’ensemble des forces vives du pays (partis, syndicats, société civile) à organiser, dans l’unité, une manifestation d’envergure pour qu’un budget soit voté et que ce budget ambitionne de résoudre durablement les problèmes de la jeunesse sans emploi et plus globalement des populations de plus en plus paupérisées », conclut la note.