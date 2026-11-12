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Tchad: 25 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs liés à l'eau

Au moins 25 personnes ont été tuées et 22 autres blessées vendredi 30 octobre 2026 dans des affrontements intercommunautaires dans le sud-ouest du Tchad. Le pays est fréquemment affecté par ce type de violences dans certaines zones rurales, où les conflits liés à l'accès aux ressources peuvent prendre une tournure meurtrière.



Tchad: 25 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs liés à l'eau
gouvernementale conduite par plusieurs ministres s'était déplacée samedi 31 octobre sur place.

Pour les deux experts, les interventions ponctuelles vue l'État ne permettent pas d'enrayer durablement ces violences. Seule une stratégie nationale peut être efficace. Le Dr. Yamingue Betinbaye rappelle que des solutions sont possibles : « Au Tchad, il y a une institution comme la Médiature de la République et peut-être qu'une responsabilisation de la médiature avec un accompagnement du ministère en charge de l'administration du territoire permettrait de définir et de dérouler un plan d'ensemble qui pourrait permettre d'adresser les causes profondes de ce phénomène et d'anticiper. »

Un enjeu d'autant plus important que les ressources naturelles se raréfient. Cette année, le déficit de précipitations a notamment réduit les réserves d'eau disponibles, accentuant la concurrence entre éleveurs et agriculteurs.
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Jeudi 12 Novembre 2026 - 09:12


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