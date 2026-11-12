Tchad: 25 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs liés à l'eau

gouvernementale conduite par plusieurs ministres s'était déplacée samedi 31 octobre sur place.



Pour les deux experts, les interventions ponctuelles vue l'État ne permettent pas d'enrayer durablement ces violences. Seule une stratégie nationale peut être efficace. Le Dr. Yamingue Betinbaye rappelle que des solutions sont possibles : « Au Tchad, il y a une institution comme la Médiature de la République et peut-être qu'une responsabilisation de la médiature avec un accompagnement du ministère en charge de l'administration du territoire permettrait de définir et de dérouler un plan d'ensemble qui pourrait permettre d'adresser les causes profondes de ce phénomène et d'anticiper. »



Un enjeu d'autant plus important que les ressources naturelles se raréfient. Cette année, le déficit de précipitations a notamment réduit les réserves d'eau disponibles, accentuant la concurrence entre éleveurs et agriculteurs.