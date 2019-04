Affaire du braquage à Nord Foire : les deux militaires, présumés auteurs, envoyés à Rebeuss

Les deux militaires, Abdoulaye Dia et Lamine Sagna, auteurs du braquage de l’agence « Wafa cash » de Nord Foire, ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss par le Doyen des juges. Ils sont inculpés pour infractions d’associations de malfaiteurs, de vol commis avec violence, usage d’armes et de véhicule, de coups et blessures volontaires.



En effet, c’est après avoir fait l’objet de trois retours de parquet, que les deux militaires-braqueurs ont été finalement envoyés en prison. Déférés au parquet depuis vendredi 29 mars 2019, ils ont fait face hier, jeudi 4 avril au Doyen des juges.



Les faits remontent au mercredi 27 mars dernier. Dia et Sagna se sont rendus à l’agence monétaire sise à Nord Foire, dans la matinée, pour, disent-ils, faire un change d’un billet de banque . Mais, en réalité, ils étaient venus pour dévaliser les lieux. Ils ont été arrêtés par la population de Ouakam au moment où ils avaient fini leur forfait emportant avec eux la somme de près d’un million de F Cfa.