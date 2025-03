Affaire du collège Saint Gabriel : l’inspection dénonce une violation des textes en vigueur

Ce lundi 17 mars 2025 vers 8 heures, des élèves, notamment des filles ont été interdites d'accès au Collège Saint Gabriel de Thiès par l'administration pour, semble-t-il, le port de voile.

L’inspection qui a dépêché des agents sur les lieux pour effectuer un constat a annoncé que « après une enquête diligentée par l'Inspection d'Académie au niveau de l'établissement, il est ressorti des propos de l'administration du collège que le motif du renvoi est lié au fait que certains voiles cachent entièrement l'uniforme du Collège Saint Gabriel ».



Un motif qui n’a apparemment pas convaincu l’inspection qui dit avoir constaté que d'autres filles ayant correctement porté le voile ont été victimes de cette mesure.

« En outre », ajoute le document, « la mission de l'Inspection d'Académie a pu constater et confirmer le renvoi qui, de l'avis du chef d'établissement, visait simplement à marquer le coup en les poussant à respecter le port correct de l'uniforme »..

Compte tenu de toutes ces considérations, il a été rappelé à l'administration du collège qu'une telle décision divorce avec les textes en vigueur, notamment :



- l'arrêté nº 024630 du 08 octobre 2024 relatif aux principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation du Sénégal, en ses articles 4, 5 et 6 consacrants le caractère fondamental du droit à l'éducation et de l'acceptation de la mixité et du respect mutuel pour le renforcement des valeurs du vivre ensemble ;

- la correspondance n° 5927/IA TH/CEMSG/al du 06 décembre 2024 portant validation de règlements intérieurs par l'Inspection d'Académie de Thiès.



Par ailleurs, l’inspection révèle avoir donné des instructions fermes au Directeur dudit collège pour la réintégration, dans l'immédiat, de toutes ces filles, tout en préservant leur droit à l'éducation.

Aussi, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que pareille situation ne se reproduise dans les écoles et établissements scolaires.