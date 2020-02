Affaire du manager de Viviane Chidid: une Secrétaire de l’ambassade de l’Italie et un autre individu arrêtés

L’enquête sur l’affaire des faux visas dans laquelle le manager attitré de la chanteuse Viviane Chidid, Djidiack Diouf a été arrêté, avance à grande vitesse. Deux (2) individus dont une Secrétaire de l’ambassade de l’Italie ont été arrêtés. Cette dernière est accusée d’avoir aidé les mis en cause dans les démarches administratives.



Selon L’Observateur, les faussaires lui amenaient les dossiers des faux musiciens et vrais candidats à l’immigration et elle se chargeait de les déposer moyennant un montant. L’autre personne arrêtée, est active dans cette affaire. Les deux seront incessamment présentés au procureur.



Au total, sept (7) personnes ont été arrêtées dans ce dossier. Djidiack Diouf et les quatre (4) individus interpellés dès le début de cette affaire ont bénéficié d’un retour au parquet, lundi. Ils sont poursuivis pour associations de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage faux.