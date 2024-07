Affaire du massacre de Thiaroye en 1944 : la sortie de Sonko largement critiquée

80 ans après le massacre de tirailleurs africains le 1er décembre 1944, la France reconnais à titre posthume six d’entre eux, dont 4 Sénégalais « Mort pour la France ». Une prise de conscience subite selon le leader de Pastef qui s’interroge sur la raison tout en mettant en garde au gouvernement français leur demandant de « changer de méthode, car les temps ont changé ».



Suite à la sortie de l’actuel Premier ministre, les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour le Pr Mbaye Thiam : la sortie de Sonko « ne sert qu’à alimenter une polémique inutile. Rien ne changera de cette affaire, les historiens ont clos le débat. » Il a également soutenu que « la réponse devrait être africaine et non sénégalaise, car l’affaire des tirailleurs n’est pas seulement sénégalaise, mais c’est l’Afrique qui a été la victime ».



Bougane Gueye Dani qui rate plus la moindre occasion pour charger le Président Diomaye et son PM Sonko a de son coté aussi saisi l’opportunité pour rappeler le leader de Pastef à l’ordre. « Ousmane, avant d’épuiser ton énergie sur Thiaroye 44, ne faudrait-il pas expliquer aux Sénégalais « le deal de l’amnistie » entre toi et Macky Sall. N’oublie pas que 86 jeunes sénégalais ont été tués dans votre marche vers le Palais », a-t-il lancé.



Ajoutant : « Thiaroye 44 oui, mais dis-nous d’abord la vérité sur les 86 martyrs (2021/2024) et sur le protocole avec Macky Sall. SONKO, tu as trahi le panafricanisme… Tu n’es plus apte à parler pour les Africains. Tu as trahi la cause panafricaine. Tu es un adepte du renoncement. Tu es un client de l’abandon des bonnes causes ».



Madiambal Diagne connu pour ses critiques, lui compare la sortie de Sonko à de la frustration. Le journaliste a déclaré que « chaque fois que le Président Diomaye Faye se rend en France ou dans un autre pays, le Premier ministre Sonko exprime ses états d’âme. Il a affirmé que Sonko ne supporte manifestement pas que le Président reçoive des honneurs et que ce langage n’est pas digne d’un Premier ministre en exercice ». « Sonko devrait aller visiter Mélenchon et se faire applaudir pour que la situation se calme », a-t-il suggéré.