Affaire du « milliard de dollars » à la HSBC : Macky Sall porte plainte pour « faux et usage de faux » et « diffamation »

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a déposé une plainte contre X ce lundi 23 décembre auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Cette action fait suite à la circulation de faux relevés bancaires attribués à son nom, évoquant un compte supposé à la HSBC de Singapour contenant un milliard de dollars.



L’avocat de Macky Sall, Me Antoine Vey, a expliqué sur Jeune Afrique que cette plainte est une première étape dans une stratégie plus large pour contrer la désinformation. « On vient siffler la fin de la récréation. Macky Sall est décidé à ne plus rien laisser passer », a déclaré la robe noire.



Pour rappel, lors d’une interview, Clédor Sène avait fait une déclaration concernant l’ex-président de la République, Macky Sall. Selon lui, ce dernier aurait reçu un relevé bancaire indiquant un virement d’un milliard de dollars, soit environ 600 milliards de FCFA. Cette déclaration avait alimenté une vive polémique sur les réseaux sociaux.