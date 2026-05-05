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UCAD de Dakar : l’Assemblée générale d’une faculté occasionne une bataille rangée, au moins 04 blessés dont 02 étudiants



UCAD de Dakar : l’Assemblée générale d’une faculté occasionne une bataille rangée, au moins 04 blessés dont 02 étudiants
A l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de  Dakar, une  bagarre rangée a occasionné au moins quatre (04) blessés, dont deux étudiants et deux agents de sécurité, dans la nuit du samedi  02 mai au dimanche  03  mai 2026, vers 1 heure, à l’occasion de l’Assemblée générale de la faculté des Sciences et Techniques (Fst), selon le quotidien L’Observateur, dans l’édition de ce  mardi.


A l’origine de  cette bagarre, «la liste bleue» et «la liste Ajure» se sont affrontées dans le sang. Ces groupes sont respectivement dirigés par l’étudiant Kh. Diouf dit «Bamba Authentique» et l’étudiant Pierre B. Thiao dit Pi. Plusieurs «blessés graves» ont été enregistrés dans les deux camps, mais aussi dans le rang des agents de sécurités du Centre des œuvres universitaires (Coud).


Cette bataille est liée au renouvellement des  membres du bureau de l’amicale, toujours selon le journal,  précisant qu’au «dernières nouvelles, aucune plainte n’a été formalisée au commissariat d’arrondissement du Point E». 
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Charles KOSSONOU

Mardi 5 Mai 2026 - 10:23


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