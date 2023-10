Affaire du présumé homosexuel brûlé: une vaste traque déclenchée, l’instigateur principal identifié

Le parquet de Kaolack avait annoncé l'ouverture d'une enquête suite aux événements de Léona Niassène où le corps de Cheikh Fall, un présumé homosexuel âgé de 31 ans, avait été exhumé et brûlé en pleine rue samedi soir.



Selon les informations de Libération, le commissariat central de Kaolack sous la houlette du commissaire Aliou Ba qui a eu à diriger la Dic mène actuellement d'intenses investigations. Les policiers exploitent les images et vidéos de la scène surréaliste.



Plusieurs mis en cause, dont l'instigateur principal qui a pris la fuite ont été identifiés grâce à l'exploitation des images. Par ailleurs, annoncée morte, la maman du défunt est toujours en vie. Mais pour des raisons de sécurité, elle a été exfiltrée de son domicile. La police a procédé à l'arrestation de quatre personnes, tard dans la soirée.