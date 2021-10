Affaire du trafic de passeports diplomatiques : deux nouvelles plaintes déposées à la Dic contre Condé

Nouveau développement dans l’affaire du trafic de passeports diplomatiques impliquant deux députés, membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Deux nouvelles plaintes ont été déposées à la Division des investigations criminelles (Dic). Les victimes présumées passent de 4 à 6.



Libération qui donne la nouvelle, informe que les deux dernières plaignantes ont expliqué dans leurs plaintes qu’El hadji Diadie Condé leur avait dit comme pour les autres victimes présumées, qu’il travaillait avec les députés en cause et le président du Conseil départemental de Saraya, Sadio Dansokho.



La première avait déjà versé un acompte d’1,5 millions F Cfa alors que la seconde avait remis à Condé un montant global de 3,5 millions F Cfa.



Poursuivi pour "association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées", El hadji Diadie Condé a été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre dernier.



Il devrait être extrait ce mercredi, par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Dic à qui deux plaintes ont été imputés, pour être interrogé dans le fond par le juge du deuxième cabinet, rapporte la même source.