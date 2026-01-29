Amende de la CAF : Pape Bouna Thiaw décline la cagnotte malgré la mobilisation des Sénégalais

Une vague de solidarité s’est rapidement levée au Sénégal après les sanctions infligées par la Confédération africaine de football (CAF) au sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw. L’instance africaine a condamné le technicien sénégalais à une amende de 100.000 dollars, soit environ 54 millions de FCFA. Cette sanction a suscité une mobilisation spontanée des supporters.



Sur les réseaux sociaux, des fans des « Lions » ont lancé une cagnotte en ligne dans le but d’aider le sélectionneur à s’acquitter de cette lourde sanction financière. L’initiative a rencontré un écho favorable, puisqu’en quelques heures, la cagnotte avait déjà dépassé la barre des deux millions de FCFA.



Cependant, Pape Bouna Thiaw a tenu à demander aux Sénégalais de ne pas organiser de cagnotte. Dans un message publié sur son compte Instagram, le sélectionneur a exprimé sa gratitude envers le peuple sénégalais, tout en demandant de rediriger les fonds vers des causes plus urgentes.



« Peuple du Sénégal, ma famille, votre solidarité depuis l'annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour. Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin », a écrit le sélectionneur des « Lions ».



Pour rappel, le Jury disciplinaire de la CAF a décidé, ce jeudi 29 janvier 2026, de suspendre Pape Bouna Thiaw pour cinq (5) matches officiels de compétitions CAF. Il est reproché au sélectionneur un comportement antisportif, une violation des principes de fair-play et d’intégrité, ainsi qu’une atteinte à l’image du football. En plus de la suspension, une amende de 100 000 dollars (environ 54 millions de FCFA) lui a été infligée.