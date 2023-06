Affaire familiale devant la justice: les frères de Moustapha Tall relaxés malgré les accusations de détournement

Les frères de Moustapha Tall, Mamadou et Seydina Alioune Tall, ont été relaxés par la Cour d'appel de Dakar. Le plaignant, les accusait d'un détournement présumé de 5 milliards 527 millions FCfa. Malgré la requête du Procureur général en faveur de l'application de la loi contre les prévenus, le juge d'appel a confirmé la décision de relaxe rendue en première instance.



Moustapha Tall, un importateur de riz, avait affirmé que ses frères, en tant que gérants de ses magasins, avaient volé les fonds en question. Il a également déclaré que ses frères avaient ouvert des comptes d'épargne contenant des montants considérables, ce qui avait alerté la banque. Cependant, l'un des frères, Mamadou Tall, s'est défendu en affirmant que les allégations de Moustapha Tall étaient fausses. Il a expliqué que c'était leur grand-frère qui était responsable des inventaires, qui auraient confirmé une bonne gestion du magasin. Seydina Alioune Tall, l'autre frère, a nié avoir reçu un seul centime provenant de ce magasin et a accusé Moustapha Tall de bloquer leur progression dans la vie.



Malgré les arguments présentés par Moustapha Tall, la Cour d'appel a maintenu la relaxe de ses frères. Cette décision met fin à une affaire qui a attiré l'attention en raison du montant important présumé détourné et des relations familiales tendues entre les protagonistes.