Affaire feu Imam NDAO et Cie : Le juge d’appel confirme toutes les peines

La chambre criminelle spéciale de Dakar a rendu depuis le 29 avril son verdict en appel dans l’affaire feu Imam Alioune Ndao et Cie. Dans sa décision, le juge a confirmé toutes les peines prononcées en première instance. Sur les 29 accusés dont 10 en détention, seuls huit étaient concernés par cet appel. Il s’agit de Matar Diokhané, Abdou Hakim Bao, Ibrahima Diallo, Ibrahima Bâ, Ibrahima Mballo, Abou Diallo, Lamine Coulibaly et Mohamed Ndiaye. Les deux restants, à savoir Oumar Yaffa et Abdou Aziz Dia, n’avaient pas interjeté appel.



En première instance, rapporte walfnet, les 29 accusés avaient obtenu des fortunes diverses allant de lourdes peines à des acquittements. Lors de son verdict rendu le 19 juillet 2018, après plus d’un mois de procès, le juge Samba Kane avait condamné feu Imam Ndao a un mois de prison, assorti du sursis pour « détention d’arme second degré sans autorisation ». Il a été acquitté de tous les chefs d’accusation qui pesaient sur lui. C’est pourquoi, il avait recouvré la liberté après trois ans de détention provisoire.



Onze d’entre eux ont été reconnus coupables « d’actes de terrorisme par association de malfaiteurs », puis condamnés. C’est le cas de Abdou Hakim Mbacké Bao, qui était au Nord-Mali, et de Moctar Diokhané, considéré comme le cerveau du groupe, condamnés à 20 ans de travaux forcés. Les accusés Mohamed Ndiaye, Ibrahima Diallo ont écopé 15 ans de travaux forcés. Les autres, à savoir Omar Yaffa, Abdou Aziz Dia, Lamine Coulibaly, Abou Diallo et Cheikh Ibrahima Ba, ont pris 10 ans ferme ; tandis que Lamine Mballo, Latyr Niang et Saliou Ndiaye ont été condamnés à cinq ans ferme.



Le juge de la Chambre criminelle spéciale de Dakar avait acquitté 15 accusés. Il s’agit de Coumba Niang, Amy Sall, Marième Sow, Alioune Badara Sall, Daouda Dieng, Boubacar Décoll Ndiaye, Omar Keïta, Mor Mbaye Dème, Mamadou Moustapha Mbaye, Alpha Diallo, Pape Kibili Coulibaly, El Hadji Mamadou Bâ, Moustapha Diatta, Ibrahima Hann et Ibrahima Ndiaye. Ils étaient tous poursuivis pour «actes de terrorisme par menaces d’attentats», «association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux», «apologie du terrorisme» et «détention d’armes sans autorisation».