Affaire «films pornographiques»: le réalisateur Ibrahima Diop et l’acteur Modou Seck condamnés à deux ans de prison

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a condamné hier l’acteur-recruteur Modou Seck et le réalisateur Ibrahima Diop à deux (02) de prison ferme, dans l’affaire relative à la «production et à la diffusion sur des plateformes étrangères (Telegram) de films pornographiques "Made in Sénégal" ».
Selon le quotidien Libération, «les trois autres mis en cause ont été condamnés à des peines moins sévères».
Selon le quotidien Libération, «les trois autres mis en cause ont été condamnés à des peines moins sévères».
Autres articles
-
Yeumbeul sud : la Police interpelle un «lutteur redouté» pour «abus sexuels répétés»
-
Fin de cavale pour Mariama Kamara : une présumée convoyeuse de migrants arrêtée à Dakar
-
Dakar : l’influenceur Chekhna Nima dit «Chico» condamné à 1 an de prison ferme pour «injures publiques et blasphème»
-
USA : les Sénégalais désormais soumis à une caution entre 2,8 et 8,3 millions FCFA pour un visa
-
Guédiawaye : une élève de 16 ans en garde à vue pour agression à l’eau chaude sur sa camarade de classe