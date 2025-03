Affaire impliquant Khardiata TANDIAN : les précisions de l’ASEPEX

L’ASEPEX tient à informer l’opinion publique que "Khardiata TANDIAN ne fait plus partie de son personnel depuis décembre 2022". Par conséquent, "l’Agence ne saurait être tenue responsable des actes qui lui sont reprochés et qui auraient été commis postérieurement à son départ", souligne la note. Ainsi, persite l’agence, "Toute tentative d’associer l’ASEPEX à cette affaire relève d’une confusion", que l’institution souhaite dissiper de manière ferme et claire.

L’ASEPEX réaffirme son engagement à poursuivre sa mission de promotion des exportations sénégalaises dans le "strict respect des principes d’éthique, de transparence et de bonne gouvernance". L’Agence reste déterminée à maintenir sa crédibilité et à préserver son image, qui sont essentielles à l’accomplissement de ses objectifs.

Enfin, l’ASEPEX remercie l’opinion publique pour sa vigilance et appelle à la "prudence face à toute information susceptible de porter atteinte à sa réputation". L’Agence reste à la disposition des médias et des citoyens pour toute clarification supplémentaire.

L’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) apporte des précisions concernant les informations qui ont récemment circulé dans les médias et sur les réseaux sociaux, liées à l’affaire impliquant Khardiata TANDIAN et une structure étatique, dans un communiqué rendu public ce dimanche.