Affaire présumée d’homosexualité: Mame Makhtar Guèye évoque «une épreuve très difficile» après l’interpellation de sa fille

Dans une interview à L’Observateur, Mame Makhtar Guèye, autorité morale et responsable de l’ONG Jamra, a avoué vivre «une épreuve très difficile» après interpellation de plusieurs personnes dont sa fille F. B. Guèye, alias « Rose » (25 ans), toutes accusées de faits présumés d’homosexualité.



«Lorsque j’ai appris la nouvelle, ma réaction n’a pas été différente de celle que j’avais eue lorsque j’avais appelé Mbaye Dione, le frère du père d’Ass Dione (soupçonné d’homosexualité), membre de la cellule Jamra 2 de Thiès», a d’abord précisé Mame Makhtar Guèye, qui dit n’avoir jamais eu «le moindre soupçon» sur l’orientation sexuelle de sa fille, ni «relevé aucun indice pouvant laisser penser à ce qui éclate aujourd’hui».



Connu pour ses prises de positions contre la pratique de l’homosexualité, Mame Makhtar Guèye admet que l’arrestation de sa fille est «certainement» un coup dur pour son combat. Cependant, il ne compte pas baisser les bras. «Certains pensent qu’en frappant Jamra, à travers ma famille, ils vont affaiblir nos convictions. C’est tout le contraire. Cela nous donne encore plus de raison de poursuivre l’offensive avec davantage de détermination», a-t-il assuré, appelant les autorités judiciaires à poursuivre leur travail «sans faiblesse ni complaisance».



Pour rappel, un coup de filet majeur de la Brigade de Recherches (BR) de Faidherbe a permis de démanteler un réseau de trafic international de cocaïne implanté à Dakar. L'intervention de la gendarmerie s'est soldée par l'arrestation de quatre suspects, parmi lesquels deux ressortissants nigérians, ainsi que F. B. Guèye, alias « Rose», interpellée avec son compagnon.