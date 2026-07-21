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6 500 milliards de FCFA : La BCEAO injecte des liquidités pour les économies de l'UMOA



6 500 milliards de FCFA : La BCEAO injecte des liquidités pour les économies de l'UMOA
Selon un avis d'appel d'offres publié par la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), l'institution financière organise ce 20 juillet 2026 son « vingt-neuvième appel d'offres hebdomadaire d'injection de liquidité de l'année 2026 sur le guichet à une semaine ».

Dans le cadre de cette opération, la Banque Centrale « offre aux banques un volume de liquidité de 6.500,0 milliards », portant ainsi l'injection globale de liquidité à 6.750,0 milliards en tenant compte des différents guichets d'intervention.

 Fixant la date limite de soumission au lundi 20 juillet 2026, l'institut d'émission rappelle que le taux minimum de soumission demeure établi à 3,0000%, principal taux directeur de la BCEAO ».

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'institution de maintenir un équilibre monétaire rigoureux, la Banque Centrale affirmant qu’elle continuera à offrir la liquidité en adéquation avec les besoins de l'économie et la stabilité monétaire et financière.

 En appui à cette démarche, les statistiques de l'adjudication précédente (date de valeur 14 juillet 2026) communiquées par la BCEAO font état d'un montant demandé par les banques de « 6.408,4 milliards » pour une offre initiale identique, affichant un « taux moyen pondéré de l'adjudication » s'établissant à « 3,3232% ».
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Fodé Bakary Camara

Mardi 21 Juillet 2026 - 16:50


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