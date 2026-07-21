Vélingara : quatre personnes déférées pour détournement présumé au sein du CDS et de la mairie de Kounkané

Un scandale financier relayé par L’Observateur secoue la commune de Kounkané, dans le département de Vélingara. Quatre personnes ont été déférées au parquet pour des faits présumés de détournement de deniers publics portant sur un montant de 37 millions de francs CFA.



L’affaire, qui oppose depuis février 2026 la mairie de Kounkané au Comité de santé (CDS) du poste de santé local, fait suite à plusieurs plaintes dénonçant de présumées irrégularités dans la gestion financière de la structure sanitaire.



Après avoir saisi un cabinet d’experts, la mairie a transmis le dossier au parquet de Kolda. Selon le rapport d’audit, le poste de santé aurait enregistré des recettes estimées à 126 millions de francs CFA, tandis que les dépenses réelles auraient été évaluées à 46 millions. Un écart de 37 millions de francs CFA aurait ainsi été relevé entre les chiffres du cabinet et le bilan présenté par le CDS.



L’enquête menée par la gendarmerie a révélé des soupçons de surfacturations et de retraits de fonds non justifiés. Les personnes interpellées, dont l’ancien infirmier chef de poste, le dépositaire de la pharmacie, l’ex-secrétaire exécutif, son adjoint et la trésorière, ont été placées en garde à vue. Par la suite, elles ont été déférées le 16 juillet 2026 au parquet de Kolda puis transmises au Pool judiciaire financier de Dakar.