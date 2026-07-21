Diomaye Faye: «La souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit méthodiquement»

Le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a soutenu ce mardi 21 juillet que «la souveraineté ne se décrète pas», mais qu’elle «se construit méthodiquement». Selon les propos rapportés par la Présidence, il a tenu ces propos à l’occasion de la séance académique solennelle de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, consacrée à la souveraineté alimentaire durable, au nom de la dignité.



«Refusant une dépendance alimentaire structurelle qu'il a jugée « coûteuse et risquée », le Président a lancé un appel solennel à un Pacte national de souveraineté alimentaire, adossé à la science, à la technologie et à l'innovation, et porté par la responsabilité conjointe de l'État, des chercheurs, des femmes et des jeunes producteurs, ainsi que du secteur privé», a dit la note.



Par ailleurs, face au «recul préoccupant» des sciences dans le système éducatif sénégalais, Diomaye Faye a annoncé l'institution d'un Concours national de Mathématiques, Sciences et Technologie, de l'élémentaire au secondaire, afin «de raviver chez (les) enfants le goût du savoir».