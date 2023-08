Affaires Sonko et Me Juan Branco : l’Etat du Sénégal met en place un pool d’avocats pour défendre ses intérêts

Un pool d’avocats constitué par l’Etat du Sénégal a fait face à la presse jeudi, pour informer ‘’l’opinion nationale et internationale sur des faits qui font l’actualité judiciaire au Sénégal et ensuite de rétablir la vérité et de mettre à nu une campagne internationale de dénigrement de l’Etat du Sénégal, de son système démocratique et de ses institutions par des individus qui se sont mis en marge de la légalité’’. Selon ces avocats, cette constitution de partie civile de l’Etat trouve sa pertinence dans les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale selon lesquelles l’action civile en réparation du dommage causé par toute infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l’infraction.

