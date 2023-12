Affaires des 3 tonnes de cocaïne : les 10 membres de l'équipage du bateau "Ville d'Abidjan" envoyés en prison

Les dix (10) membres de l'équipage du navire «Ville d'Abidjan», et dans laquelle la Marine nationale avait découvert 3 tonnes de cocaïne sont envoyés en prison. Le groupe, composé d'un Sénégalais, d'un Portugo-capverdien, d'un Anglo-Colombien, de deux Bissau-guinéens et de cinq Nigérians, a fait face lundi, au Doyen des juges, Oumar Maham Diallo. Les charges retenues contre eux sont entre autre "l'association de malfaiteurs, participation en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux, contrebande et trafic international de drogue".



Selon les informations de L'Observateur, le magistrat instructeur a suivi le procureur de la République dans son réquisitoire introductif. Il les a tous placés sous mandat de dépôt. Cétait dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, que le patrouilleur «Le Walo» de la Marine nationale avait intercepté, au large de Dakar, le navire «Ville d'Abidjan».



Les éléments de la Marine nationale avaient reçu des informations, dénonçant un trafic de cocaïne. Dix personnes étaient à bord. Après une fouille du bateau suspect, ils ont découvert 119 ballons, contenant de la cocaïne, constitués de 25 pains d'un kilogramme chacun, soit 2 975 kilogrammes. Ainsi que 18 téléphones, dont 15 Android, 3 simples, 4 téléphones satellitaires, dont 2 gothas, 1 GPS, 2 ordinateurs portables et une somme d'argent composée de 405 Euros, 160 500 FCfa, 1 100 Nairas (monnaie du Nigeria) et 450 Dobras (monnaie de Sao Tomé et-Principe), sont placés sous scellée.



L'enquête était dirigée par la Division opérationnelle de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis). Le Colombien Rogelio Valencia Vergara a reconnu être l'organisateur du trafic. Il a dit être recruté par le «Cartel Del Golfo». Et son rôle était de transporter la cocaïne jusqu'en Gambie après transbordement fait près de Salvador. Valencia a déclaré qu'il devait recevoir de on recruteur 40 000 Livres Sterling, soit 32 000 000 FCfa, en guise de paiement. Dans ses aveux, il avait cité un fils d'un chef d'Etat Ouest-africaine parmi les propriétaires de la drogue.