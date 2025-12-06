Budget 2026 des Forces armées : plus de 437 milliards FCFA pour renforcer la défense nationale

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, a rendu public ce samedi le projet de budget 2026 de son département, marqué par une hausse stratégique des investissements destinés à renforcer la sécurité nationale, moderniser les équipements et améliorer la capacité opérationnelle des forces de défense. L’enveloppe globale s’élève à 437 946 280 405 FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et 338 389 760 405 FCFA en Crédits de Paiement (CP).



​Cette répartition stratégique des fonds met en lumière les grands axes de la politique de défense pour l'année à venir, avec une attention particulière portée aux investissements.



​Le programme "Défense du territoire national" s'attribue la plus grosse part, soulignant la primauté des missions de souveraineté. Ses crédits sont fixés à 191 245 223 694 de FCFA en AE et 191 025 223 694 de FCFA en CP.



​La majorité de cette enveloppe est consacrée aux Dépenses de personnel, s'élevant à 143 025 508 052 de FCFA (en AE et en CP), assurant la rémunération et l'encadrement des effectifs. Les Acquisitions de biens et services représentent 24 844 715 642 de FCFA. Enfin, les Investissements exécutés par l’État sont dotés de 23 375 000 000 de FCFA en AE et 23 155 000 000 de FCFA en CP, pour l'acquisition et la rénovation des moyens opérationnels essentiels.



​Programme concernant la Sûreté Publique et Maintien de l'Ordre, le budget alloué à ce programme témoigne de l'engagement continu de l'État pour garantir la paix civile. Les crédits de ce programme s'élèvent à 111 605 114 362 de FCFA en AE et 110 920 704 362 de FCFA en CP.



​Les Dépenses de personnel constituent l'essentiel du budget, avec 94 969 339 138 de FCFA (en AE et en CP). Près de 9,8 milliards de FCFA (9 791 675 224 de FCFA) sont dédiés à l'acquisition de biens et services. Les Investissements exécutés par l’État sont quant à eux fixés à 6 844 100 000 FCFA en AE et 6 159 690 000 de FCFA en CP.



​Pour le programme "Pilotage, Coordination et Gestion administrative" dispose de 134 945 942 349 de FCFA en AE et 36 293 832 349 de FCFA en CP.



​Ce programme se distingue par une enveloppe d'investissement significative pour la modernisation. Le montant colossal de 125 755 127 667 de FCFA en AE est affecté aux Investissements exécutés par l’État, suggérant le lancement de grands projets d'infrastructures ou d'équipements pluriannuels.



Les autres dépenses incluent, les Dépenses de personnel 1 474 528 000 de FCFA, les Acquisitions de biens et services 2 156 806 682 de FCFA, le ​Transferts courants 4 559 480 000 de FCFA, le Transferts en capital 1 000 000 000 de FCFA.



​Programme concernant "Opérations à caractère industriel et Commercial" est doté de 150 000 000 de FCFA en AE et en CP, entièrement dédiés aux dépenses d’Acquisitions de biens et services.



​Le budget 2026 du ministère des Forces armées, avec une forte composante en Autorisations d'Engagement pour l'investissement (155 974 227 667 FCFA au total pour l'investissement exécuté par l'État et les transferts en capital), témoigne d'une vision à long terme pour la défense et la sécurité. Il est désormais soumis à l'examen des instances législatives.