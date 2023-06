Affrontements à Dakar : la conférence de presse de Aliou Cissé annulée

La conférence de presse du sélectionneur national Aliou Cissé, qui devait se tenir vendredi pour la publication de la liste des joueurs comptant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 et face au Brésil a été annulé en raison des affrontements notés ce jeudi à Dakar.



« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe l’opinion publique qu’en raison de la tension socio-politique à Dakar, la conférence de presse du sélectionneur national M. Aliou CISSE qui était prévue vendredi 02 juin à 10h00, au restaurant Good Rade est annulée », lit-on dans un communiqué de la FSF.



La liste sera publiée sur le site de la FSF



« En lieu et place de cette conférence, la publication de la liste des joueurs retenus en perspective des matches Bénin-Sénégal (17 juin 2023) et Brésil-Sénégal (20 juin 2023) se fera via le site officiel de la Fédération Sénégalaise de Football (www.fsfoot.sn) le même jour à 11h00 », informe le communiqué.