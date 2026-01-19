Finale CAN 2025: le Maroc annonce un recours auprès de la CAF et de la FIFA sur l’attitude des Sénégalais

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce qu’elle va «recourir aux procédures légales» auprès de la Confédération africaine de football (CAF) ainsi que de la Fédération internationale de football association (FIFA), afin de «statuer sur le retrait» de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 face à l’équipe nationale marocaine.
Dans un communiqué, la FRMF estime que l’équipe sénégalaise, en quittant temporairement le terrain pour protester contre «un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes», a fait montre d’une attitude qui a eu «un impact négatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs». Ce qui justifierait la défaite du Maroc lors des prolongations (1-0).
La FIFA et la CAF avaient déjà jugé "inacceptable" le comportement de certains footballeurs et officiels de la rencontre et annoncé l'ouverture d'une enquête.
Dans un communiqué, la FRMF estime que l’équipe sénégalaise, en quittant temporairement le terrain pour protester contre «un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes», a fait montre d’une attitude qui a eu «un impact négatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs». Ce qui justifierait la défaite du Maroc lors des prolongations (1-0).
La FIFA et la CAF avaient déjà jugé "inacceptable" le comportement de certains footballeurs et officiels de la rencontre et annoncé l'ouverture d'une enquête.
Autres articles
-
CAN 2025: l’extase au Sénégal où «on le mérite» et le dépit au Maroc où «on est maudit»
-
Incidents de la finale Sénégal-Maroc : La CAF promet des «mesures appropriés» contre les personnes coupables
-
CAN 2025 : le Sénégal salue le Maroc pour «la parfaite organisation d’une compétition de très haut niveau»
-
Finale Can 2025 : l'arbitre a choisi le Maroc, le destin à choisi le Sénégal !
-
CAN 2025 : la FIFA «condamne fermement les comportements sénégalais» et dénonce «un acte inacceptable»