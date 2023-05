Affrontements à Ziguinchor : le ministre de l'Intérieur confirme le décès d’un policier

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Dione a confirmé le décès de l'agent de police Hassime Diedhiou, survenu ce lundi 15 mai 2023 à Ziguinchor. Cette tragédie est survenue après un accident impliquant un char du Groupement Mobile d'Intervention (GMI).



Dans un communiqué de presse émis par le ministère de l'Intérieur et parvenu à PressAfrik, le ministre a exprimé ses sincères condoléances, au nom du chef de l’État Macky Sall, à la famille du défunt ainsi qu'à tous les fonctionnaires de police du Sénégal.



« Hassime Diedhiou était reconnu pour son dévouement et son courage exemplaires. En ces temps difficiles, le Sénégal perd un homme dévoué, un héros du quotidien. Sa perte dans l'exercice de ses fonctions est une tragédie dévastatrice pour sa famille, ses collègues et l'ensemble des forces de défense et de sécurité (FDS) », indique le communiqué.



Le ministre de l'Intérieur a tenu à saluer « le courage et le dévouement quotidiens des forces de défense et de sécurité, qui risquent leur vie pour assurer la sécurité des citoyens ». Poursuivant, il a souligné l'importance de la sécurité des agents de police dans leurs missions.



« Cette tragédie rappelle la réalité des dangers auxquels sont confrontés les agents de police dans l'exercice de leurs fonctions. Elle met également en lumière l'importance de soutenir les familles des forces de défense et de sécurité, qui font des sacrifices pour protéger les citoyens », a expliqué M. Dione.



Par ailleurs, le ministère appelle tout le peuple sénégalais à exprimer sa solidarité envers la famille de Hassime Diedhiou et à rendre hommage à tous les agents de police qui risquent leur vie pour le bien-être de tous.