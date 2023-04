Affrontements entre pêcheurs Cayar-Mboro: le ministre Pape Sagna Mbaye confiant pour un apaisement après des discussions avec les deux parties

Au cours d’une réunion d’urgence dite de « début de solution » tenue par la cellule de crise mise en place par le gouverneur de la région sur instructions du Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, ce, suite aux affrontements entre les pêcheurs de Cayar et de Mboro, M. Papa Sagna Mbaye, devant les responsables des communautés de pêcheurs de Cayar, Mboro, Fass Boye et Saint-Louis (Guet Ndar), et de l’ensemble des autorités compétentes, a magnifié la « disponibilité » affichée par les parties antagonistes à trouver une « solution de sortie de crise au lendemain des affrontements ayant opposé des gens de mer ».



Il remarque que « Les responsables issus de ces zones en conflit ont montré, au cours de la réunion, une disponibilité qui ne souffre d’aucune équivoque à trouver une solution ». Que « Chacun a eu à parler de la manière la plus objective possible », et ce qui, à ses yeux était « plus rassurant », c’est que, souligne-t-il, « chacun a préconisé des solutions, ce qui facilite la tâche aux décideurs que nous sommes ». Il considère qu’ « après que les causes à l’origine de ce conflit ont été identifiées de manière objective, il reste des actions correctives à prendre dans un cadre régalien, parce que la loi doit être impersonnelle ».



Cayar étant une zone qui regroupe tous les pêcheurs du Sénégal parce que, relève le Ministre Papa Sagna Mbaye, « très poissonneuse », la tutelle a surtout pris plaisir à considérer « les liens consanguins et de cousinage entre les différentes communautés de pêcheurs, découverts à travers les discussions », ce qui a beaucoup « contribué à apaiser la tension », se réjouit-il dans les colonnes du journal Le Témoin.



Il a promis de « soumettre à l’autorité le plus rapidement possible, une compilation de l’ensemble des informations recueillies lors de cette réunion, qui n’était pas propice pour prendre toutes sortes de décisions ». Sur la situation des blessés, M. Mbaye se veut précis : « sur un nombre de 22 à 23 blessés (hospitalisés), 18 à 19 sont rentrés à la maison. Deux des blessés sont en réanimation ». Il souligne n’avoir pas encore reçu d’information officielle pour être à même de s’avancer sur d’éventuels pêcheurs portés disparus ».