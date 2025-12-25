Des buts, du spectacle et des favoris en réussite: quel bilan après les premiers matchs de la CAN 2025?

C'est une tendance très nette : les équipes présumées les plus fortes ont gagné lors de ces premières journées de compétition. Le Sénégal a fait l’unanimité : les Lions ont vraiment séduit en passant trois buts au Botswana. L’Algérie et la Tunisie ont également fait forte impression, en inscrivant trois buts aussi.



S'il faut tout de même relativiser en fonction du niveau de l’adversaire, leurs performances donnent une indication sur leur état de forme.



Les choses ont été plus compliquées pour le Maroc, qui a peiné à faire sauter le verrou de la défense comorienne, mais aussi pour l’Égypte, qui a été menée au score. Mais les favoris ont quand même fini par gagner.



Les Maliens font figure d’exception, tenus en échec par les Zambiens. Une contre-performance. Mais dans cette formule de la CAN à 24 équipes, les meilleurs troisièmes seront repêchés à la fin du premier tour. Rien n’est donc encore définitif.



Aucun 0-0, et 29 buts au total: le bilan est pour l'instant un peu plus prolifique que sur les deux CAN précédentes. Et c'est en partie grâce à Mahrez pour l’Algérie, Jackson pour le Sénégal et Achouri pour la Tunisie: ils ont tous les trois inscrit un doublé.



Du spectacle, il y en a donc eu, notamment avec des buts spectaculaires. Le plus beau, pour l'instant, est le retourné acrobatique du Marocain Ayoub el-Kaabi, qui a fait se lever tout le stade au match d’ouverture. Le plus rapide a été inscrit par l'Algérien Riyad Mahrez après seulement 1 minute et 21 secondes de jeu. Le plus renversant, lui, est à mettre au crédit d’Edmond Tapsoba, à Casablanca... à la 98e minute. Une réalisation qui a offert la victoire au Burkina Faso alors qu’il était mené par la Guinée équatoriale.



Dans le même genre, Patson Daka, le Zambien, a arraché l’égalisation dans le temps additionnel: un but précieux. Mais Daka s'est aussi illustré en signant la pire célébration, avec un salto raté. Le joueur s’est littéralement écrasé sur la pelouse. Sans se blesser !



Des affluences qui déçoivent

3 700 spectateurs pour Angola – Afrique du sud, c’est très très peu. Le manque de public reste un problème de CAN en CAN, même si les portes du stade finissent parfois par être ouvertes après le coup d'envoi pour garnir les tribunes. Le match d'ouverture aussi, avait vu plusieurs centaines de sièges rester inoccupés au Complexe Moulay Abdellah.



Faut-il incriminer la pluie pour ces tribunes peu remplies ? L'eau aura en effet été abondante sur les pelouses de la CAN depuis dimanche dernier ! Des joueurs ont utilisé leur veste pour protéger les enfants devant eux avant le coup d'envoi, le match du Sénégal à Tanger a été marqué par des pluies incessantes, tout comme celui de la Tunisie à Rabat. Les Marocains s’étonnent de ces précipitations, en hiver. Si la pluie se calme un peu, ça ne devrait qu'encourager les spectateurs à se précipiter dans les stades.