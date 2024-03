Afghanistan: 21 morts dans une collision routière (responsable provincial)

Au moins 21 personnes ont été tuées et 11 blessées ce dimanche 17 mars 2024 dans la matinée dans le sud de l'Afghanistan dans la collision d'un camion-citerne, d'un autocar et d'une moto qui ont pris feu, a annoncé le gouvernorat de la province de Helmand. «Tôt ce matin, 21 personnes ont été tuées et 11 blessées dans un accident de la route entre un autocar, un camion-citerne et une moto sur une route» de la province de Helmand, a annoncé à l'AFP le porte-parole du gouverneur Mohammad Qasim Riyaz.