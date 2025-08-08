Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Opération d'envergure à Ngor : un réseau de trafic de drogue démantelé, 17 personnes arrêtées



Opération d'envergure à Ngor : un réseau de trafic de drogue démantelé, 17 personnes arrêtées
La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar de l’OCRTIS, appuyée par la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), a mené une opération d’envergure dans la nuit du 7 août 2025, à Ngor, aboutissant au démantèlement d’un réseau actif de trafic de drogue, selon la Police nationale.
 
Le bilan est lourd : 17 personnes interpellées, parmi lesquelles des étudiants, livreurs, footballeurs et agents municipaux.
 
Saisies effectuées :

• 54 pierres de crack
• 03 boules de haschisch
• 05 motos type scooter
• 123 000 FCFA en espèces
• 09 téléphones iPhone, 02 Tecno, 04 téléphones simples
• 01 ordinateur (iPad)
• Du matériel de conditionnement de drogue
 
D’après les services de la police, cette opération fait suite à des renseignements opérationnels confirmant l’existence de trafics à ciel ouvert et de nombreuses agressions dans le secteur. Plusieurs points de deal ont été localisés après des missions de repérage ciblées.
 
Les personnes arrêtées sont poursuivies pour : "association de malfaiteurs, détention de drogue en vue de trafic et destruction de biens appartenant à autrui". Elles ont été placées en garde à vue en attendant la suite de la procédure.
 


Moussa Ndongo

Vendredi 8 Août 2025 - 01:36


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter