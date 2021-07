Afrique de l’Ouest et du Centre: «l'insécurité générale se répercute sur les enfants»

L’UNICEF s’inquiète de la hausse des violences faites aux enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre et appelle les gouvernements à se saisir du problème. Car non seulement la fréquence des violences augmente, mais de plus en plus de zones sont concernées.



Plus de 1,9 million d’enfants ont été chassés de leur école en Afrique de l’Ouest et du Centre en raison d’une flambée d’attaques et de menaces de violence contre les écoles publiques, les élèves et les enseignants dans toute la région, avertit l’UNICEF aujourd’hui dans un nouveau rapport. En juin 2019, 9 272 écoles étaient fermées au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, au Niger, au Nigéria, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Tchad en raison de l’insécurité – soit trois fois le nombre enregistré à la fin de 2017.



Intitulé L’éducation en péril en Afrique de l’Ouest et centrale, le rapport prévient que le ciblage délibéré des écoles se généralise dans la région, privant les enfants de leur droit d’apprendre et les laissant – ainsi que leur communauté – craindre pour leur vie et leur avenir.