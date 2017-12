Quelques jours après la fin de la conférence nationale de l'ANC, Jacob Zuma semble de plus en plus encombrant pour le parti. Selon la presse sud-africaine, les fidèles de Cyril Ramaphosa aimeraient voir le chef de l'État quitter son poste au plus vite.



Le calendrier est serré : l'ANC fête son anniversaire le 13 janvier. Puis, début février, le président de la République doit prononcer son traditionnel discours à la Nation devant le Parlement.



Certains cadres de l'ANC, proches de Cyril Ramaphosa, estiment que Jacob Zuma devrait partir à ce moment-là. Des négociations auraient même déjà débuté dans ce sens.



Le départ de Jacob Zuma, 75 ans, empêtré dans les scandales de corruption, apparaît comme un pré-requis pour mener l'ANC aux élections de 2019 dans de bonnes conditions. En fin de semaine, le président a annoncé qu'il fait appel d'une décision de justice le forçant à mettre sur pied une commission d'enquête sur la corruption au sommet de l'État.



Les syndicats, le parti communiste sud-africain, et certaines sections locales de l'ANC se sont également dits choqués par ce recours du chef de l'État. Alors que Cyril Ramaphosa a promis de s'attaquer à la corruption au sein du parti, le refus de Jacob Zuma de se plier à la justice pose un réel problème.