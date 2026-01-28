La CEDEAO lève les sanctions et réintègre pleinement la Guinée au sein de tous les organes décisionnels

À la suite de l’élection de Mamady Doumbouya à la présidence de la République de Guinée, le 17 janvier 2026, la CEDEAO, par l’intermédiaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, a décidé de lever avec effet immédiat l’ensemble des sanctions encore en vigueur contre la Guinée ainsi que contre les acteurs impliqués dans le processus de transition.



L’organisation communautaire annonce également la réintégration totale de la République de Guinée au sein de tous les organes décisionnels de la CEDEAO, ainsi que dans les activités d’intégration régionale.



La CEDEAO félicite Mamady Doumbouya pour son élection et son investiture en tant que président de la République de Guinée et l'encourage à poursuivre des politiques visant la cohésion sociale, l'unité nationale et la prospérité inclusive du peuple guinéen.



Par ailleurs, l’organisation encourage le gouvernement guinéen à tirer parti du rétablissement de l'ordre constitutionnel pour intensifier le dialogue national entre toutes les parties prenantes guinéennes afin d'assurer une grande inclusion, la cohésion sociale et le consensus national à l'approche des élections législatives et au-delà.



La CEDEAO exhorte également le gouvernement à intensifier ses efforts visant à consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'État de droit, ainsi que le développement économique et social et encourage les États membres, l'Union africaine, les Nations unies et tous les partenaires internationaux à continuer de soutenir la stabilisation, la consolidation de la démocratie et le développement durable en République de Guinée.



L’organisation sous-régionale indique rester activement saisie de l’évolution de la situation en République de Guinée.



