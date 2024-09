Afrique du Sud: premières divisions au sein du gouvernement d’unité nationale

Lors des négociations pour former un gouvernement de coalition, l’Alliance démocratique, jusque là premier parti d’opposition d'Afrique du Sud, avait indiqué son rejet de la loi sur l'éducation, notamment en raison des changements qu’elle apporte sur l’autonomie des écoles publiques qui auront moins de latitude pour choisir leur politique linguistique.



« Implications destructrices »

Dans un communiqué, le chef du parti, John Steenhuisen, indique que le fait de promulguer la loi pourrait avoir des « implications destructrices » pour le gouvernement de coalition.



Réponse du porte-parole de la présidence : cette signature fait partie des obligations légales du chef de l’État, maintenant que la loi a été votée, et il ne peut s’y opposer pour raisons politiques. « Il n’y a aucune nécessité de menacer la stabilité du gouvernement d’unité nationale simplement parce qu’il y a une dispute autour d’une loi » a t-il ajouté, en appelant les dirigeants des partis alliés à faire preuve de « retenue ».



Système de règlement des conflits

Les représentants des différentes formations politiques de la coalition se sont rassemblés, dans la soirée, pour échanger sur les points de friction, et mettre en place un système de règlement des conflits, afin de gérer au mieux les futurs désaccords.