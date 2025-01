Afrique du Sud : une trentaine de mineurs clandestins secourus près de Stilfontein, neuf corps extraits

Près d'une trentaine de mineurs clandestins ont été secourus et au moins neuf corps hissés à la surface d'une mine d'or abandonnée en Afrique du Sud, au sud-ouest de Johannesbourg, alors que les recherches pour en secourir d'autres se poursuivent ce 14 janvier 2025. La police, qui mène depuis novembre une opération pour les déloger, ignore leur nombre exact, mais ils seraient encore plusieurs centaines, selon les estimations.



En Afrique du Sud, une opération de sauvetage pour récupérer les mineurs illégaux toujours sous terre se déroule depuis le 13 janvier 2025 près de la ville de Stilfontein, au sud-ouest de Johannesbourg.



Ceux-ci sont retranchés à plusieurs kilomètres de profondeur dans une mine d’or abandonnée, où ils exploitaient les restes de gisements.



Bloqués depuis plus de 4 mois par la police qui les attend à la sortie du puits, ces mineurs sont désormais très diminués, et le gouvernement, sous pression, a dû déployer cette opération pour les en extraire.