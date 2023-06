Afrobasket féminin 2023 : la préparation des « Lionnes » démarre ce lundi

L’équipe nationale féminine de basket-ball entame ce lundi au stadium Marius Ndiaye, sa préparation de l’Afrobasket féminin prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda.



Après la publication de la liste des 19 joueuses présélectionnées, l’équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal démarre ce lundi, sa préparation de l’Afrobasket féminin. Le Sénégal est logé dans la poule C, en compagnie du Mali et de l’Ouganda



La poule A est composée du Rwanda, de l’Angola et de l’équipe qualifiée de la zone 2. La poule B est constituée du Cameroun du Mozambique et de l’équipe invitée (Wild Card).



La poule D est formée du Nigeria (tenante du titre), de l’Egypte et de la RD Congo.