Agence de Gestion du Patrimoine Bâti: l'actuel DG résilie 359 conventions irrégulières signées par son prédécesseurs Abdou Karim Fofana

L’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État a connu une tension budgétaire à cause du coût élevé de la location, mais aussi des nombreuses conventions irrégulières signée par son ancien patron Abdou Karim Fofane, actuellement ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène.



L'actuel Directeur général, Dr Yaya Abdoul Kane a entamé un processus de résiliation de 359 conventions irrégulières.



Selon lui, la résiliation ces conventions irrégulières est engagée à la suite de l’audit des contrats à Dakar et dans les régions, afin de rationaliser les dépenses. Un véritable coup de massue pour son prédécesseur, le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana.



M. Kane rassure que la situation est devenue reluisante grâce aux efforts du gouvernement qui a permis l’apurement de la dette de 34, 8 milliards de francs CFA due aux bailleurs de 2014 à 2020. Parlant du changement de statut sur instruction du président de la République, le ministère des Finances et du Budget a mis à la disposition de l’agence une enveloppe de 35 milliards de francs CFA pour l’apurement de cette dette.



« Au 31 décembre 2019, la totalité de la dette a été payée pour une première fois, pour l’exercice 2020, le premier trimestre a été entièrement réglé. L’Agence va changer de statut juridique et devenir une société nationale », indique Dr Kane dans les colonnes du journal L'AS.