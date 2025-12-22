Kolda : Pas de finale des Navétanes dans le département (Préfet)

Le département de Kolda n’accueillera pas cette année les finales des championnats populaires communément appelés Navétanes. L’annonce a été faite officiellement par le préfet de Kolda, Mbassa Sène.



Selon l’autorité administrative, cette décision s’inscrit dans le strict respect du calendrier officiel des activités de vacances. Mbassa Sène rappelle que les acteurs du mouvement navétane avaient été dûment informés de la fin des activités saisonnières fixée au 15 octobre. Passé ce délai, aucune compétition ne devait se tenir sur l’étendue du territoire départemental, a-t-il précisé.



Cette mesure constitue toutefois une véritable pilule amère pour la jeunesse de Kolda. De nombreuses équipes étaient en pleine préparation des phases zonales et nourrissaient de grands espoirs autour de la Coupe du Maire, considérée comme l’un des temps forts du calendrier sportif local.